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محمد بن راشد يوجه بتشكيل مجلس للمعلمين وآخر للقيادات المدرسية

محمد بن راشد يوجه بتشكيل مجلس للمعلمين وآخر للقيادات المدرسية
5 أكتوبر 2022 19:03

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل مجلس للمعلمين وآخر للقيادات المدرسية لإشراكهم في عملية اتخاذ القرار في المجال التعليمي والتربوي.
وكتب سموه، على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «وجهنا اليوم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتشكيل مجلس للمعلمين ومجلس للقيادات المدرسية لإشراكهم في عملية اتخاذ القرار في المجال التعليمي والتربوي الميداني».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ثقتنا كبيرة فيهم وفي حكمتهم.. وفريقنا القيادي لتطوير تعليمنا لا يكتمل بدونهم». 
وأوضح سموه «لولاهم لم نكتب حروف حياتنا.. ولولاهم لم تنهض بالعلوم دولنا.. ولولاهم لم تعرف أجيالنا الخير من الشر والحق من الخطأ.. شكراً لجميع المعلمين والمعلمات.. شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة وطنية».

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