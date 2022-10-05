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حديقة «أم الإمارات» تستعد لموسمها الجديد

حديقة «أم الإمارات» تستعد لموسمها الجديد
5 أكتوبر 2022 14:35

أبوظبي (الاتحاد) تستضيف حديقة «أم الإمارات» موسماً جديداً من فعاليات سوق الحديقة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بين 4 نوفمبر و18 مارس 2023 من الساعة 04:00 عصراً وحتى الساعة 11:00 ليلاً.

وتضم هذه الفعالية السنوية العديد من النشاطات الممتعة في الهواء الطلق لتضمن تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة خلال موسم الطقس المعتدل.

ويستضيف سوق الحديقة مجموعة متنوعة من الباعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتيح للزوار العديد من المنتجات المحلية العضوية والطازجة التي تدعم جهود الاستدامة. ويعرض السوق العديد من الأعمال الفنية وأكشاك الإكسسوارات والبضائع التقليدية مثل الشموع والعبايات والأزياء التركية والتحف الفنية وأعمال الكروشيه والحقائب والقبعات ومنتجات العناية بالبشرة والعطورات.

كما يوفّر السوق تجارب مسلية مثل الأنشطة الفنية والحرف اليدوية والفنون التعليمية والتلوين. وتتيح الحديقة مجموعة عروض ترفيهية ممتعة كألعاب الخفة وجلسات سرد القصص والعروض الموسيقية والثقافية المميزة. وتعود فعالية سينما الحديقة من جديد مع مجموعة متنوعة من الأفلام العائلية، حيث تتيح الاستمتاع بأفلام مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الهواء الطلق ضمن حديقة الأطفال، والتي ستُقام أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع في الساعة 6:30 مساءً و8:30 مساءً.

وقالت رشا القبلاوي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي لحديقة «أم الإمارات»: يسعدنا عودة سوق الحديقة هذا العام ليقدم تجارب غنية لأفراد المجتمع. ويهدف السوق إلى تعزيز جهود الاستدامة بشكل رئيس ودعم المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون المجتمعي بين الأفراد. وندعو الزوار من مختلف الأعمار إلى الاستمتاع بالطقس المعتدل وبالأنشطة والبرامج التي تم إعدادها بشكل خاص لضمان تجربة لا تنسى، وإلى جانب التعرف على المنتجات المحلية الطازجة العالية الجودة التي توفرها مجموعة من الشركات المتنوعة.

وتحرص حديقة «أم الإمارات» على دعم أهداف الاستدامة على المدى الطويل في دولة الإمارات، حيث يسلط سوق الحديقة الضوء على الإنتاج المستدام، مع التشجيع على تسويق مختلف المنتجات الزراعية.
    

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