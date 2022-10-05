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دائرة البلديات والنقل تُكرم في اليوم العالمي للمستوطنات البشرية 2022

دائرة البلديات والنقل تُكرم في اليوم العالمي للمستوطنات البشرية 2022
5 أكتوبر 2022 13:12

حصلت دائرة البلديات والنقل على تكريم ممنوح من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة باليكسير في جمهورية تركيا، احتفالاً باليوم العالمي للموئل.

ويحتفي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سنوياً بالأفراد والمؤسسات الذين قدموا إسهامات بارزة في التنمية الحضرية، وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات البشرية، لضمان العيش الكريم والرخاء والاستقرار.

ويأتي التكريم تأكيداً على نجاح إمارة أبوظبي في تحقيق رؤيتها لاتخاذ الإجراءت والتوصيات التي أعُلنت خلال الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي.

ومنح مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر العمراني والتغير المناخي في تركيا، شهادة تكريم لوفد دائرة البلديات والنقل الذي ترأسته حمدة عبدالله الهاشمي، رئيس قسم التصميم العمراني بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، وتقدمت الهاشمي خلال كلمتها بالشكر والتقدير للحكومة التركيا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على جهودهم في دعم النمو الحضري المستدام على المستوى العالمي.

وأثناء الحفل، أكد موئل الأمم المتحدة على أهمية الدعم الذي تقدمه دائرة البلديات والنقل في تحقيق مخرجات البرنامج نحو نمو مستدام للمجتمعات الحضرية، من خلال مساهمتها في وضع خارطة طريق تشكل أثراً إيجابياُ على المجتمعات والدول.

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تكريم «البلديات والنقل» في اليوم العالمي للموئل 2022
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تركيا
دائرة البلديات والنقل
الأمم المتحدة
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