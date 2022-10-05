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أبوظبي تفتح باب الترشيح لمبادرة "كنوز المدينة 2023"

أبوظبي تفتح باب الترشيح لمبادرة "كنوز المدينة 2023"
5 أكتوبر 2022 11:58

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فتح باب ترشيحات الجمهور لمبادرتها "كنوز المدينة" لعام 2023، والتي تهدف إلى تكريم 15 منشأة تجارية تُمثل جزءاً من النسيج الثقافي والمجتمعي الحيوي للعاصمة.

ويبدأ استقبال الترشيحات لمدة شهر اعتباراً من 3 أكتوبر، على أن يتم الكشف عن المنشآت الفائزة في شهر مايو عام 2023.

وتمنح "كنوز المدينة" جائزتها السنوية تقديراً لمنشآت الخدمات التجارية، مثل المقاهي والمطاعم والمخابز والمحال التجارية والخياطين ومتاجر الأقمشة والعطور والمجوهرات واستوديوهات التصوير، وغيرها، والتي تحظى بشعبية كبيرة اكتسبتها على مدار أكثر من عقدين. وتحصل المنشآت الفائزة على مجموعة من المزايا، ومنها الترويج لعلاماتها التجارية عبر منصات الدائرة من مهرجانات وجولات سياحية موجهة للمقيمين والسياح، كذلك بالتزامن مع إبراز مساهماتها وإنجازاتها عبر وسائل التواصل المختلفة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "تحتضن عاصمتنا كنوزاً اقتصادية واجتماعية وثقافية نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تكريمها، وسرد مساهمتها في مسيرة تطور وازدهار أبوظبي، ودعوة جميع أفراد المجتمع المحلي إلى اكتشافها، للمساهمة في استدامتها إرثاً للأجيال الحالية والمقبلة، وضمان حصولها على التقدير المستحق، باعتبارها شواهد حية على ذاكرة أبوظبي المشتركة كونها تشكل جزءاً من ثقافتنا وهويتنا الوطنية. ومع فتح باب الترشيحات، نتمنى التوفيق لكنوز مدينتنا". 

وتخضع بيانات ترشيحات "كنوز المدينة" لمعايير فنية دقيقة وفق أفضل الممارسات المعمول بها، وذلك أثناء مراحل تقييم أهليتها وفرزها، واستطلاع آراء العملاء والمالكين. وستقوم لجنة داخلية من المتخصصين بتقييم المشاركات وفقاً للمعايير المعتمدة.

يذكر أن هذه المبادرة تدعم أهداف الإمارة الاستراتيجية، وجهود الترويج لتجاربها السياحية والثقافية الاستثنائية عبر تعزيز الوعي بالمتاجر المحلية، وتعريف المقيمين والزوار بما تقدمه من تجارب وخدمات متميزة. علاوة على ذلك، تحظى هذه المنشآت بدعم ترويجي يحقق لها مزيداً من الانتشار ويحفز أنشطتها.

تُقدّم الترشيحات من خلال بوابات التقديم التالية

 https://forms.office.com/r/zzdGwWh9r8

https://forms.office.com/r/6XcsX9R5dg

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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