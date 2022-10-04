الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وزراء العدل بـ «دول التعاون» يعقدون اجتماعهم الـ 32

وزراء العدل بـ «دول التعاون» يعقدون اجتماعهم الـ 32
5 أكتوبر 2022 01:43

الرياض (وام)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تبتكر 4 وسائل متطورة لتنبيه السائقين أثناء الضباب
المعلم.. صانع الأجيال

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الـ 32 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أعماله في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بوفد برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون، من بينها اعتماد مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) ولجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.  

الإمارات
وزراء العدل
دول التعاون الخليجي
الرياض
السعودية
آخر الأخبار
قوات هندية على طول شارع في سريناغار
عربي ودولي
25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند
اليوم 08:14
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
الاقتصادي
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
اليوم 07:59
يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
اليوم 07:38
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
عربي ودولي
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
اليوم 07:21
غوغل يحتفل باليوم العالمي للمعلمين
دنيا
غوغل يحتفل باليوم العالمي للمعلمين
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©