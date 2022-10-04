وزراء العدل بـ «دول التعاون» يعقدون اجتماعهم الـ 32

الرياض (وام)

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الـ 32 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أعماله في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بوفد برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون، من بينها اعتماد مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) ولجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.