أحمد بن محمد: هدفنا النهوض بالإعلام وحشد مقومات نجاحه

دبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسس لنهج يعلي قيم التميز ويضع أصحابه في مقدمة مسيرة التطوير.. وهو النهج الذي تسير عليه دبي في طريقها نحو الريادة، وسعيها أن يكون لها دور رئيس في صنع مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، وجائزة الإعلام العربي تجسد الرؤية للقيادة الرشيدة في تأصيل دور الإعلام، والاحتفاء بما يقدمه من فكر نافع ومحتوى يخدم المجتمع، ويسهم في تقدمه. وأكد سموه، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي، حرص دبي على مواصلة توثيق روابط التعاون التي تجمعها بأكبر وأعرق المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، واستهدافها لتحقيق أعلى مستويات الفائدة للإعلام العربي، عبر تبني حوار مهني واعٍ يسهم في تمكين الإعلام على تجاوز التحديات إلى آفاق تطويرية أرحب، بما للجائزة من دور في تحفيز الإبداع الإعلامي وتشجيع الإعلاميين على تقديم منتج إعلامي يواكب التطور العالمي. وقال سموه: «شراكاتنا المتنامية مع المؤسسات الإعلامية العربية أساسها هدف مشترك للنهوض بالإعلام، وحشد مقومات نجاحه.. دبي تؤمن بمبدأ الشراكة نحو تحقيق النجاحات المشتركة عبر تبادل الخبرات والرؤى والأفكار لاكتشاف المزيد من مساحات التطوير التي تكفل للإعلام النهوض بقدراته والقيام بواجباته تجاه المجتمعات العربية على الوجه الذي يرضي المتلقي ويخدم مصالحه ويعينه على مواجهة تداعيات التحديات المحيطة بعالمنا العربي». وأعرب سموه عن تقديره لجهود مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي، وأثرها في خروج هذه الدورة، وضمن إطارها الجديد على مستوى رفيع من التميز، مؤكداً سموه ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجائزة من خلال رصيد الثقة الكبير الذي حظيت به على مدار دوارتها المتعاقبة لدى الأوسط الإعلامية العربية، بالتمسّك بقيم الشفافية والنزاهة والحيادية، وهو ما يشكل الأساس الصلب الذي تقوم عليه العلاقة بين الجائزة والإعلاميين من الاحترام المتبادل والثقة.