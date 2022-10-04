3000 إعلامي يناقشون تأثير التطور التكنولوجي على القطاع الإعلام

شروق عوض (دبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت أمس في دبي أعمال الدورة الـ 20 لمنتدى الإعلام العربي، بمشاركة أكثر من 3000 من القيادات الإعلامية العربية والعالمية، ورؤساء تحرير الصحف، وكبار الكُتّاب والمفكرين والمعنيين بالعمل الإعلامي في المنطقة، ضمن التجمع الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة العربية. وشمل الافتتاح الرسمي للمنتدى، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، جلسة رئيسية بعنوان «الإعلام العربي.. التحولات والتأثير»، استضاف خلالها المنتدى معالي د. رمزان بن عبيد عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، ومعالي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية. كما شمل الافتتاح الرسمي جلسة رئيسية تحدث فيها سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد»، وحملت عنوان «مستقبل التجارة في عالم إعلامي متغير». وتناولت الجلسة النقاشية عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تأثير التطور التكنولوجي على قطاع الإعلام، وسبل تعزيز التعاون بين الإعلام والقطاعات الأخرى، في ضوء مفهوم الشراكة نحو النجاح، إضافة إلى دور الإعلام في تأكيد قدرة الشعوب على استيعاب أهداف التنمية وإدراك أبعاد المواقف المحيطة بهم، ومن ثم تحديد متطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة، ودور التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في التمهيد لتحولات جذرية في مجال الإعلام ونشر المعلومات والأخبار والفرص العربية المنتظرة في هذا المجال.

وخلال الجلسة، أكد معالي د. رمزان بن عبيد النعيمي، أهمية وجود استراتيجية إعلامية عربية متكاملة تتضمن ثلاثة محاور؛ أولها توفير بنية تحتية إعلامية متطورة تعتمد أحدث التقنيات، وثانيها الاهتمام بالموهوبين والمبدعين في مجال الإعلام عبر بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة، بينما يختص المحور الثالث بضرورة تقديم رسالة إعلامية مسؤولة ومؤثرة تعكس الهوية الوطنية للدول.

وأشار معاليه إلى أهمية تقديم المؤسسات الإعلامية لمحتوى جيد ومتكامل، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في مواجهة التحديات، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة كعالم «الميتافيرس»، وخلق بيئة مناسبة لاستيعاب الموهوبين في هذا المجال.

من جانبه، أكد معالي كرم جبر، ضرورة استحداث استراتيجية عمل موحدة للإعلام العربي لمواجهة ما يجد طريقه عبر منصات التواصل الاجتماعي من محتوى يتنافى مع القيم والمبادئ والأخلاق العربية، موضحاً أن تلك المنصات ما زالت تعمل في إطار غير رسمي، لكنها تؤثر في تشكيل الرأي العام بشكل كبير، وهو ما يدعونا إلى مواجهة محتواها الضار وما تبثه من أفكار سلبية تؤثر على العقول، لاسيما الشباب. ولفت جبر إلى أهمية دور الحكومات في حماية الإعلام من خلال وضع الضوابط المنظمة لعمله، وضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتطويره والعمل بشكل مشترك على إنتاج محتوى عربي يملأ الفراغ الذي تستغله منصات التواصل الاجتماعي، على أن يتناسب ذلك المحتوى مع روح العصر وسرعة الأجيال الحديثة، ويراعي في الوقت نفسه خصوصية الدول العربية وقيمها وأخلاقها.

وخلال جلسة رئيسية حملت عنوان «مستقبل التجارة في عالم إعلامي متغير»، تحدث سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد» ضمن حوار أدارته بيكي أندرسون، الإعلامية في «سي إن إن العالمية»، حول واقع التجارة في ضوء التطور التكنولوجي الكبير الذي بدل العديد من القواعد، وقال إن المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة في العالم، تتمتع بإمكانات كبيرة، ولديها حلول متنوعة وفعالة للمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه خطوط التجارة العالمية، واختلال سلاسل التوريد، بغية تحسين تدفق التجارة العالمية، مشيراً إلى أن «دي بي ورلد» لديها بنية تحتية وشبكة موانئ عالمية متطورة وحلول رقمية وذكية، تسهم في توفير إمدادات أكثر سلاسة، وتعزيز كفاءة الشحن والنقل. وحول التحديات التي تواجه تدفق التجارة العالمية، بما في ذلك اختلال سلاسل التوريد، والجهود التي بذلتها «دي بي ورلد» لمواجهة تلك الأزمة العالمية، والتغيرات المتلاحقة التي تعصف بخطوط التجارة العالمية، أكد سلطان بن سليم أن موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تواصل جهودها من أجل تمكين التدفق التجاري حول العالم عبر اتفاقيات الشراكة والتعاون طويلة الأمد، فضلاً عن ابتكار الحلول التجارية الذكية للمساهمة في التمهيد لمستقبل أفضل للعالم، وذلك بفضل شبكتها العالمية، ودورها الرئيسي شريكاً للتجارة العالمية في تأمين متطلبات سلسلة التوريد.

وأضاف ابن سليم: «إنه رغم التحديات الكثيرة التي فرضتها (الجائحة) والأوضاع العالمية الراهنة، والتي أعاقت سلاسل الإمداد والشحن والخدمات اللوجستية، فقد نجحت (دي بي ورلد) في تخطي تحديات رئيسية على صعيد حركة التجارة العالمية وسلسلة التوريد، وأوجدت حلولاً ذكية ورقمية مناسبة أعادت صياغة مفهوم قطاع الشحن والإمدادات اللوجستية».

وأشار إلى أن «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة في العالم، تقدم خدماتها عبر شبكتها العالمية المترابطة في 78 بلداً، والتي تتشكّل من محطات الخدمات اللوجستية، والخدمات البحرية، والموانئ، والمناطق الاقتصادية. وقال «نستشرف المستقبل، ونتوقع التغيير، ونطوّر الحلول التجارية الأكثر ابتكاراً، بهدف تحقيق أثر إيجابي على المجتمعات»، بما تمتلكه «دي بي ورلد» من موقع استراتيجي فريد لربط المنطقة بالعالم، عبر ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي بوصفها بوابةً لاستكشاف الفرص من أجل تعزيز نمو اقتصاد دبي.

واقع الإعلام ومتطلبات التطوير

وكانت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، قد ألقت في بداية حفل الافتتاح كلمة رحبت فيها بالمشاركين من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم العربي والقيادات الإعلامية العالمية المشاركة في الحدث الذي يأتي استكمالاً لمسيرة حوار انطلق قبل عشرين عاماً، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح هذه المنصة مركزاً للنقاش والحوار، وتبادل المعرفة والخبرات. وقالت المري: «واكب المنتدى خلال الأعوام العشرين الماضية هموم المهنة وأهم التحولات التي شهدتها المنطقة والعالم، وكان حاضراً في قلب المتغيرات الإعلامية بنتائجها وتحدياتها وفرصها»، مشيرة إلى أن عواصف التغير والتحديات لم تهدأ في العالم طوال السنوات الماضية، بينما كانت منطقة الشرق الأوسط في قلب هذه التغيرات، فيما كانت بعض التحديات ذات وقع سلبي على مستقبل التنمية في العالم ومنطقتنا وسط تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، بما في ذلك مستقبل تنمية الإعلام العربي. ولفتت المرّي إلى الإعلام في المنطقة لا يزال يفتقد إلى وجود استراتيجية واضحة تواجه ما يحيط به من تحديات، خاصة الدخيلة منها على مجتمعاتنا وقيمنا، في حين يفتقد الإعلام العربي كذلك خطة تطوير المواهب الإعلامية الشابة على الرغم من امتلاكها الأدوات التي تمكنها من ريادة عملية التطوير الإعلامي في المنطقة، مشيرة إلى أن مهمة التطوير الإعلامي ربما تكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة، موجهةً الدعوة للمجتمع الإعلامي العربي للتعاون في دفع مسيرة تطوير العمل الإعلامي قدماً. وقالت: «لنعمل معاً للنهوض بمستوى إعلامنا العربي، بمحتوى يعكس قيمنا وإنسانيتنا وطموحنا، وبدماء شابة وأساليب جديدة تواكب العصر وتعيد للشعوب العربية ثقتها بإعلامها، لننقل إعلامنا العربي إلى المستقبل».