توقيع مذكرة تفاهم لتمكين الشباب الإماراتي

دبي (الاتحاد)

وقع برنامج «القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة»، ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم مذكرة تفاهم بهدف تزويد الشباب الإماراتي بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في صنع المستقبل، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

وتدعم المذكرة التي وقعتها منى غانم المرّي، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ود. سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، رئيسة المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة 4 و8 و17، على هامش فعاليات الدورة العشرين لمنتدى الإعلام العربي، برنامج «سراج» الذي تنفذه المؤسسة مع شبكة «سي إن إن» بهدف توسيع مشاركة الشباب الإماراتي ضمن قطاع الإعلام وإكسابهم مهارات المستقبل التي تحددها المنظمات الرائدة، وتؤهلهم للمشاركة بفاعلية في مختلف ميادين العمل من خلال تعزيز قدراتهم المعرفية والتقنية ليكونوا قادرين على صناعة المحتوى والتحليل الاستراتيجي وسرد قصص نجاح دولة الإمارات والتعريف بإنجازاتها في مختلف المجالات.

وتخدم مذكرة التفاهم الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة والرامي إلى عقد شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف بما فيها رفع قدرات المواهب وتأهيل الشباب، كما تدعم المذكرة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. ورحبت منى غانم المرّي بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤمن بقدرات وطاقات الشباب، وتحرص على تعزيز دورهم وتأهيلهم لتحمل المسؤولية ضمن القطاعات كافة، وتزويدهم بالأدوات والوسائل التي تدعم جهودها ورؤيتها المستقبلية وفق أعلى المعايير الدولية.