حميد النعيمي يتفقد 4 مجالس أحياء بعجمان

عجمان (وام)

تفقّد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، 4 مجالس أحياء بالإمارة، والتي تضم مجلس الرقايب، ومجلس الصفيا، ومجلس الأمين، ومجلس الحميدية، ضمن خطة إنشاء 12 مجلس أحياء في مناطق عدة بعجمان، لتعزيز التواصل بين أهالي الإمارة، وضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

ورافق صاحب السمو حاكم عجمان في الجولة التفقدية، سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب حاكم إمارة عجمان، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بدائرة البلدية، ومريم علي المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين. وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن إمارة عجمان هي مدينة عيش هانئة للجميع، وتحرص على توفير كل احتياجات المجتمع، وعليه قدمنا كل أنواع الدعم لتنفيذ مشاريع مجالس أحياء عجمان، والهادفة لتوفير أماكن تجمع السكان في مختلف المناسبات، كما وتعد ملتقىً عاماً للمناقشة وتبادل الآراء والخبرات.

وأضاف سموه: إن دائرة البلدية وبالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين، واصلوا العمل البناء لإعداد خطة طموحة تلبي توقعات السكان، موضحاً سموه أن المجالس توزعت في المناطق الحيوية وفقاً لدراسات ومنهجيات معتمدة، لتكون المجالس منابر معاصرة لإقامة المناسبات وتعزيز الفعاليات والتركيز على هوية عجمان المحافظة على التواصل والتلاحم الاجتماعي.

مجالس الأحياء

قدم سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي شرحاً مفصلاً لصاحب السمو حاكم عجمان عن مجالس الأحياء ومراحل العمل بها وأهدافها المنشودة، مثمناً دعم القيادة الحكيمة وتمكينها للجهات المخولة بتنفيذ المجالس التي تعد حلقة وصل بين أبناء المجتمع، كما وتقدم خدماتها للجهات الحكومية لإيصال رسائلها وتوجِد حلقة وصل بين المواطن ومختلف المؤسسات.

من جانبه، أوضح الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي لصاحب السمو حاكم عجمان أن مكتب شؤون المواطنين أطلق تطبيق حجز المجالس الذي يمكن أفراد المجتمع والمؤسسات من حجز المجالس باستخدام الهوية الرقمية على مدار الأسبوع بما فيها أيام العطلات من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً. ووجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بمواصلة أعمال إنجاز المجالس التي من المقرر إنجازها بالكامل في العام المقبل 2023.