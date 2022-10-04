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محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»

محمد بن حمد الشرقي متحدثاً خلال الاجتماع ( وام)
5 أكتوبر 2022 01:40

الفجيرة (وام)

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة الجديد، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خميس النون، مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة. ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة بأعضاء مجلس الإدارة في تشكيله الجديد، مثنياً على جهود المجلس السابق في تحقيق أهداف المؤسسة والارتقاء بعملها ومشاريعها المستمرة.
واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال الاجتماع، على مُنجزات مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق خلال النصف الأول لعام 2022، كما تم استعراض الخطط والمشاريع التطويرية والإنشائية القائمة والمستقبلية للمؤسسة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات العمل في مشروع المجالس المجتمعية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة تكامل الجهود وتنسيق العمل لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية للأفراد في إمارة الفجيرة، وفق أرقى معايير الجودة المعمول بها عالمياً.
كما أشاد سموه بمستوى التطور الملحوظ في الخدمات الحكومية التي تقدمها المؤسسة، بما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع عبر مختلف المشاريع الخدَمية والتطويرية الحالية والمستقبلية التي تندرج ضمن خطة عمل المؤسسة. حضر الاجتماع، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق
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