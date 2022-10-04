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«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير العمل الحكومي

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
5 أكتوبر 2022 01:42

الشارقة (وام)

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 ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بتطوير العمل الحكومي في إمارة الشارقة، ومتابعة المشروعات التنموية المتنوعة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة.
كما ناقش المجلس مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في الإمارة، بما يدفع من عجلة التنمية العمرانية، والمساهمة في توفير أفضل التشريعات والمحفزات، ووجه المجلس باستكمال دورته التشريعية. كما اطلع المجلس على مجموعة من المقترحات المقدمة من هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية للمناطق التجارية والصناعية في الإمارة، من خلال توفير الطرق الرئيسة، وتنفيذ الخدمات والتي من شأنها التسهيل على المتعاملين والمستثمرين والمستفيدين من كافة الأنشطة الاقتصادية المتوفرة بها.

الشارقة
تنفيذي الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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