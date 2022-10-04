ولي عهد الشارقة يتفقد مركز خدمات المرور والترخيص

الشارقة (وام)

تفقد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وفور وصوله، تجول سموه في المركز، مطلعاً على أحدث ما يتضمنه من مرافق وخدمات متكاملة، وما يوفره من تسهيلات متنوعة تسهم في تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع المتعاملين.

واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل حول أهم المرافق التي يضمها مركز خدمات المرور والترخيص، وما أنجزه المركز من تطويرات شاملة فيها، والتي شملت القاعات والتجهيزات المختلفة، بهدف تقديم خدماتٍ على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، بما يحقق أهداف المركز في تحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم. واطلع سموه على أبرز الخدمات التي يقدمها المركز للجمهور، حيث تعرّف على جهود العاملين في المركز لتسهيل وتسريع رحلة المتعامل في الحصول على الخدمة المطلوبة، بأيسر السبل وفي أقصر وقتٍ ممكن، مما يجعله مركزاً متميزاً في مجال الخدمات المتخصصة التي يقدمها. كما تعرف سموه، خلال الزيارة، على أبرز المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي يعمل مركز الخدمات على توفيرها لكافة المتعاملين للحصول على خدمات المركز بسهولة ويسر.