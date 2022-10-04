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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بيلاروسيا

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بيلاروسيا
5 أكتوبر 2022 01:39

مينسك (وام)

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 قدم إبراهيم سالم المشرخ، أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة مينسك.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جهته، أعرب إبراهيم المشرخ عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بيلاروسيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
 

الإمارات
بيلاروسيا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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