18 مسابقة متنوعة في مهرجان  ومزاد ليوا للتمور

أبوظبي (وام)

تُقام الدورة الأولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور خلال الفترة من 15 حتى 24 أكتوبر الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ويحتضن المهرجان 18 مسابقة متنوعة.

وأعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة في أبوظبي.

وقال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي: إن مهرجان ومزاد ليوا يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في صون تراثنا العريق، ودعم المزارعين لتمكين التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، واستجابة للمهتمين بقطاع زراعة النخيل لإتاحة الفرصة أمام الجميع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إنتاج التمور، وفتح قنوات تسويق جديدة أمام المزارعين.

وأضاف: إن المهرجان يأتي في إطار الفعاليات والأنشطة التراثية والزراعية التي تقام على أرض الدولة عامة ومنطقة الظفرة خاصة، بهدف إبراز التراث الإماراتي، وتعزيز القطاع الزراعي وإنتاج التمور لدوره الحيوي في عملية التنوع الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، الأمر الذي يتيح أمام المختصين بالقطاع الزراعي تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إنتاج التمور، وفتح قنوات تسويق جديدة، ودعم كافة المنتجات المحلية لمواصلة ضمان ريادة منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

ورفع عيسى سيف المزروعي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم سموه اللامحدود للمهرجانات التراثية، ما عزز من مكانتها حتى أصبحت من أهم الفعاليات التي تُعنى بالمحافظة على تراث دولة الإمارات، ورفع الوعي المجتمعي بالقيمة التي يحملها التراث الثقافي لدولتنا الحبيبة، وإلى راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على متابعته الحثيثة ودعمه المتواصل لمختلف الفعاليات والمهرجانات التراثية، كما ثمن دور الشركاء الاستراتيجيين والجهات المشاركة في تكريس رسالة التثقيف التراثي والزراعي.

جانب من المؤتمر الصحفي

باقات متنوعة

قال عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي: إن المهرجان يقدم، على مدار عشرة أيام، باقات متنوعة من المسابقات والفعاليات التراثية الخاصة بالمشاركين ومنتجي التمور وفعاليات تراثية بأسلوب مبتكر تستهدف الزوار الكرام، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسعياً لتحقيق أهدافه الرامية إلى خلق سوق ومنصة متخصصة لتحفيز أصحاب المزارع لتسويق التمور الإماراتية والحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي في الدولة والاحتفاء به وتنظيم مهرجان عالمي للتمور يضع منطقة الظفرة على خريطة السياحة العالمية وتبادل الخبرات بين المزارعين من كافة دول العالم حول أساليب الزراعة الحديثة والعناية بشجرة النخيل.

وأوضح أن المهرجان سيشمل «القرية العالمية للتمور» المقامة في قلب المهرجان، وهي ساحة معدة خصيصاً لتعرض من خلالها التمور العالمية أمام الجمهور، وتعتبر منفذ البيع المباشر لزوار المهرجان والراغبين باقتناء التمور.

وأضاف: إن إدارة المهرجان صممت 18 مسابقة متنوعة، منها مسابقات تستهدف المزارعين ضمن مزاينة التمور التي تشمل 7 فئات (الفرض والخلاص والدباس وبومعان والشيشي وشوط السكري «مفتل» المفتوح أمام المزارعين من داخل الدول ودول مجلس التعاون الخليجي)، بالإضافة إلى شوط نخبة ليوا للتمور الذي يتم خلاله تقديم أصناف متعددة من التمور الفاخرة، بما لا يقل عن 5 أصناف، وهناك أيضاً: مسابقة تغليف التمور بفئتيها (تمور من دون إضافات والتمور المحشوة) والتي تستهدف المزارعين والمنتجين والناشئين في هذا المجال.

كما سيشمل المهرجان المسابقة الدولية لزيت الزيتون بالتعاون مع خبيرة تمييز زيت الزيتون الممتاز اميانويل ديشليت مؤسسة شركة اوليو نيوفو دايز، بالإضافة لتنظيم دروس في فن الطهي للكبار والأطفال لتثقيف الجمهور حول أهمية زيت الزيتون، وكيفية استخدامه في مختلف عمليات الطهي، إلى جانب مسابقة الطبخ الدولية للتمور ومنتجات التمور وزيت الزيتون ومسابقة العسل بفئتيها (العسل السائل وعسل الشمع) ومسابقتي التصوير الفوتوغرافي والرسم ضمن فئتي (النخلة والتمور والحياة البرية والبحرية في الظفرة).

وأشار إلى أن مزاد التمور خلال المهرجان سيقام بشكل يومي طيلة أيام المهرجان، إذ يعتبر المزاد الحدث الأحب إلى قلب عشاق التمور من جميع أقطاب العالم، ويهدف إلى إبراز التمور الإماراتية وجودتها لكافة الزوار المهتمين باقتناء أجود وأفخر أنواع التمور، كما سيشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات التراثية والترفيهية المصاحبة والمصممة للزوار في ساحة الفعاليات والمسابقات والمسرح الرئيسي بالمهرجان، ومنها: مسابقات للجمهور (أسئلة عن التراث والتمور) وأمسيات شعرية وحفلات غنائية وعروض خاصة بالأطفال وتتويج الفائزين بالمزاينات والمسابقات.

وأكد عبيد المزروعي، أنه انطلاقاً من الشفافية وإتاحة الفرص لجميع الراغبين في المشاركة في المزاد سيتم السماح لكافة المزارعين بالاشتراك في المهرجان سواء من خلال تقديم طلبات المشاركة أو عبر تطبيق المهرجان المتوافر على الهواتف الذكية، بعد استيفاء المعايير المشاركة. وحول أهمية توفير إدارة المهرجان صناديق خاصة لعرض التمور أفاد المزروعي أن الصناديق المخصصة لعرض التمور تتحقق فيها كافة معايير السلامة والصحة وارتأت إدارة المهرجان توحيدها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتسابقين.

مسابقات

بدوره، أكد مبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة التمور في المهرجان، أن مهرجان ومزاد ليوا للتمور يحتفي بالنخلة من خلال مسابقاته وفعالياته المتنوعة، وأبرزها مسابقات مزاينة التمور وتغليف التمور ومزاد التمور، وحرصاً من اللجنة المنظمة للمهرجان على تقديم هذه المسابقات بأبهى صورة، فقد تم وضع معايير دقيقة وواضحة تختص بالتمور المراد المشاركة بها ونشرها في الكتيب الخاص بالمهرجان.

وأوضح أن الشروط تتلخص في أن يكون التمر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 باستثناء شوط السكري المخصص لمزارعي دول مجلس التعاون الخليجي كما يجب أن تكون التمور من مزرعة المشارك الخاصة ولكل فرد الحق بالمشاركة بفئتين من فئات المسابقة، بالإضافة إلى شوط النخبة المتاح للجميع.

وأضاف أن مواصفات التمور ومعايير المشاركات في مزاينة التمور تتمثل في ألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد، وألا تقل الكمية المراد المشاركة بها عن 100 كيلوغرام ضمن فئات الأشواط الفردية، وألا تقل الكمية المراد المشارك بها في شوط النخبة عن 5 أصناف بوزن 25 كيلوغراما لكل صنف، مع ضرورة خلو التمور من الإصابات الحشرية ومخلفاتها، وغيرها من العيوب الظاهرة أو الطعم والرائحة غير الطبيعيين، بالإضافة إلى أن يكون حجم التمور مناسباً، وتقدم في الصناديق المخصصة من قبل اللجنة، كما يجب الالتزام بموعد تسليم المشاركات حسب التاريخ المحدد لكل فئة من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 مساءً، إذ لن تُقبل أي مشاركات بعد انقضاء الوقت المحدد، فيما تعود أحقية التصرف بالتمور المشارك بها اللجنة المنظمة والتمور التي لم تحصل على مركز في أي شوط يتم إدخالها في المزاد، وتكون قيمتها من حق المشارك.

مزاد

أما الجمهور الراغب في المشاركة بالمزاد الرئيس الذي يقام على منصة خاصة في المهرجان، فبإمكانهم التنافس للحصول على التمور المعروضة، إذ تبدأ المزايدة على الأصناف بأسعار بالحد الأدنى لسعر فتح المزاد من قبل لجنة المزاد ويكون موعد المزاد من الساعة 5 مساءً ولغاية 8 مساءً.

وأشار إلى أن مسابقة تغليف التمور تعتمد على أفضل وسائل وأساليب تعليب وتغليف التمور بشكل يراعي جودة المنتج وسلامته الصحية؛ وذلك بهدف تطوير وتثقيف المنتجين والمصنعين بأحدث وسائل التغليف، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى خلق أسواق جديدة للتمور وتعزيز خطط الترويج لصناعة التمور ومشتقاتها، وتتضمن المسابقة فئتي تغليف التمور من دون إضافات وتغليف التمور المحشوة، وستكون وفق شروط وأحكام تتعلق بالتمور، وأخرى تتعلق بمواصفات العبوة والبطاقة التعريفية ومواد التغليف.