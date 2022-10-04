برامج من لبنان وبنين وهايتي تفوز بجائزة حمدان «اليونسكو»

باريس (وام)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» اختيار ثلاثة برامج من لبنان وهايتي وبنين للفوز بجائزة حمدان «اليونسكو» لمكافأة الممارسات التعليمية المتميزة في دورتها السابعة.

وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في باريس في بيان لها، إن لجنة تحكيم الجائزة اختارت ثلاثة برامج دولية لتكريمها، وهي برنامج «تعلم بسلام، علم من دون عنف» لمنظمة «بذور السلام» في دولة بنين، ومشروع «تمام - التطوير المستند إلى المدرسة» من الجامعة الأميركية في بيروت بلبنان، وبرنامج «تدريب المعلمين لتغيير هايتي» من منظمة «بي 4 هيش كوبال» الذي يُعنى بتدريب المعلمين من أجل إحداث تحول في هايتي.

وسيقتسم الفائزون الجائزة وقيمتها 000 300 دولار أميركي بغية تعزيز عملهم في النهوض بالممارسات المبتكرة في مهنة التعليم. وستقام فعالية خاصة لتكريم الفائزين في صالة «اليونسكو» الرئيسية التي تحمل اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في باريس.

وباتت جائزة حمدان «اليونسكو» لمكافأة الممارسات التعليمية المتميزة، واحدة من أدوات المنظمة الأممية الرئيسية للنهوض بأحوال التعليم والمعلمين في شتى أنحاء المعمور، فقد تمكنت من نشر أفضل الممارسات التي فازت وشاركت فيها مختلف المؤسسات، إضافة إلى الحراك التطويري الذي تمخض عن تلك الجهود، وأسهم في بلورة رؤى تطورية حسنت من الأداء التعليمي.