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الإمارات

«وصلناك لنطمئن عليك» لكبار المواطنين

«وصلناك لنطمئن عليك» لكبار المواطنين
5 أكتوبر 2022 01:39

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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 نظمت جمعية الإمارات للسرطان تزامناً مع يوم المسن العالمي، زيارة اجتماعية إلى منطقة وادي القور الجبلية، حملت عنوان «وصلناك لنطمئن عليك» للاطمئنان على كبار المواطنين في تلك المنطقة، وتفقد حالتهم ووضعهم الصحي، ومن أجل ترسيخ فكرة أن هذه الفئة من الفئات المهمة في المجتمع.
وأكدت مهرة صراي، مدير فرع جمعيه السرطان في رأس الخيمة، أن الهدف من الزيارة ترسيخ مفهوم التلاحم المجتمعي، وضرورة التواصل مع كبار الموطنين، تقديراً لما قدموه من عطاء وخدمات جليلة للأبناء والوطن خلال مسيرة حياتهم، وقد تخللت الزيارة متابعة حالة عدد من كبار المواطنين، من بينهم الوالد سالم الكعبي البالغ من العمر (80 عاماً) من كبار المواطنين، أحد المتعافين من مرض السرطان، والذي حارب المرض باتباع نظام حياة صحية وآمنة، تميزت برياضة المشي في خطوة للحفاظ على صحته ونشاطه. وأوضحت صراي أن الكعبي يقطع يومياً مسافة 10 كلم للحفاظ على صحته، كما شملت المبادرة زيارة لإحدى الأمهات الكبار التي تعاني من مرض سرطان الثدي وتم الاطمئنان على حالتها الصحية.
وأشارت مهرة صراي إلى أن الزيارة شارك فيها سلطان محمد الشامسي مسؤول المتطوعين، ومحمد عوض من العلاقات العامة في الجمعية، وعدد من المتطوعين والمتطوعات، وخلال الزيارة قدمت الجمعية الهدايا الرمزية لعدد من كبار المواطنين في منازلهم، كذلك تم تقديم نصائح قيمة ومفيدة لصحة الإنسان، وأهمية ممارسة رياضة المشي.
وبينت أن سياسة الدولة توجهت ومنذ بداية مسيرة الاتحاد، نحو تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المتخصصة لكبار السن من الجنسين، وتلبية كل متطلبات الحياة الكريمة، وضمان شيخوخة آمنة ومستقرة لهم.

جمعية الإمارات للسرطان
وادي القور
كبار المواطنين
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