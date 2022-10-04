شراكة بين مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي و«زايد العليا»

العين (وام)

وقع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم لتنفيذ برامج مشتركة بين الطرفين، وتعزيز مجالات التعاون الثقافية والمجتمعية وتطوير العلاقات الثنائية لخدمة فئات المجتمع.

ووقع المذكرة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وسعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم.

وتأتي هذه المذكرة بهدف تنفيذ البرامج المشتركة بين الطرفين وتعزيز مجالات التعاون الثقافية والمجتمعية وتطوير العلاقات الثنائية لخدمة فئات المجتمع من خلال ما تقدمه المؤسستان من مشاريع ومبادرات وأنشطة وفعاليات تطوعية وبيئية وثقافية وتراثية تسهم في تمكين أصحاب الهمم من الاندماج والتفاعل مع المجتمع وفق قدراتهم وإمكانياتهم.

وأعربت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عن سعادتها بهذه الشراكة التي تساهم في تحقيق أهداف المؤسستين معا من أجل خدمة وتنمية المجتمع، من خلال دعم أصحاب الهمم في عطائهم الحياتي والعمل على تحقيق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضع أولوية كبيرة في تنمية حياتهم ودعمهم، ومنحهم الفرصة الكاملة لاستثمار طاقاتهم في بناء حياتهم الفردية بصورة مثالية ومساهمتهم الفعالة في مسار المجتمع ككل.

وأشاد عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم بما يقدمه مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي والجهود التي تبذلها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان من إسهامات ومبادرات مجتمعية لاسيما أن الثقافة في عصر العلم والمعرفة تمثل ركناً جوهرياً لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق النهوض الوطني والتنمية البشرية المستدامة.