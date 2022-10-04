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خليفة بن طحنون يستقبل وزير الدفاع النيوزيلندي في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون مستقبلاً وزير الدفاع النيوزيلندي (وام)
5 أكتوبر 2022 01:39

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس في واحة الكرامة، معالي بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.
ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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  • خليفة بن طحنون في حديث مع وزير الدفاع النيوزيلندي
    خليفة بن طحنون في حديث مع وزير الدفاع النيوزيلندي

وتجول هيناري في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.
وفي ختام الجولة، قام وزير الدفاع النيوزيلندي بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون
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الإمارات
واحة الكرامة
مكتب شؤون أسر الشهداء
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