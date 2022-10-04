البرلمان العربي: استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ يجسد دورها الرائد في الحفاظ على البيئة

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» عام 2023 على أرضها، يجسد دورها الرائد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل الحفاظ على بيئة عالمية آمنة وسليمة، وأن هذا المؤتمر يُعد حدثاً عالمياً كبيراً، حيث تُعد قضية تغير المناخ، أولوية ملحة لكل دول العالم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وشارك وفد مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في أعمال الجلسة، وضم الوفد كلاً من محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وجدد العسومي الشكر والتقدير والامتنان لأعضاء البرلمان العربي على إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، متعهداً بالعمل الصادق والمخلص، من أجل تعزيز دور البرلمان العربي لخدمة مصالح الشعب العربي العزيز، والدفاع عن قضاياه العادلة أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية، وعلى جميع المستويات.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي سيظل جناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية، في التصدي لما يواجه أمتنا العربية من تحديات، وسيعمل على تسخير كافة أداوت الدبلوماسية البرلمانية، من أجل دعم جهود تسوية الأزمات القائمة في المنطقة العربية، ولن يتوانىَ عن بذل كل الجهود الممكنة من أجل الدفاع عن القضايا الاستراتيجية، التي تمسَّ الأمن القومي العربي.

وأعرب البرلمان العربي، عن ثقته في أن تكون القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية «قمة استثنائية»، يلتئم في إطارها الشمل العربي، لا سيَّما أنها تأتي في لحظة فارقة، تحتاج فيها المنطقة إلى تعزيز التضامن العربي، وتنسيق الجهود العربية المشتركة، في التصدي لما تواجهه أمتنا العربية من تحديات على كافة المستويات ومن أجل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المهمة، منها: مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2021، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية حول «سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية، ومشاريع القوانين الاسترشادية، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2021 وخريطة طريق لمكافحة عمل الأطفال بحلول عام 2026.

كما ناقشت الجلسة عدداً من القوانين الاسترشادية، منها قانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، وتأثير الأزمات الدولية على الأمن الغذائي في العالم العربي، إلى جانب مشروع القانون الاسترشادي لحماية اللغة العربية، ومشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، وتقرير فعاليات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تحت شعار «البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي».