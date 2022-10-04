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«الدفاع» تعقد اجتماعاً تعريفياً مع «الطوارئ والأزمات»

جانب من الاجتماع (وام)
5 أكتوبر 2022 01:39

أبوظبي (وام)

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عقدت وزارة الدفاع ضمن برنامجها للتطوير «تكامل»، أمس، اجتماعاً تعريفياً مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور العميد الركن صالح سعيد العليلي مدير مديرية الخطط الاستراتيجية بوزارة الدفاع، والدكتور سيف جمعة الظاهري مدير مركز العمليات الوطني بالهيئة بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.
ورحب العميد الركن صالح العليلي، في بداية اللقاء، بالحضور مؤكداً أن هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص وزارة الدفاع على تبادل أفضل التجارب والخبرات مع الشركاء الاستراتيجيين وخاصةً الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تعمل وزارة الدفاع للارتقاء بخدماتها إلى مستويات متقدمة، لتشكل نموذجاً متميزاً على كل الأصعدة.

وزارة الدفاع
الإمارات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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