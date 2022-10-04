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تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غامبيا

تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غامبيا
5 أكتوبر 2022 01:39

أبوظبي (وام)

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 تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد فافا سانيانج، سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. 
من جانبه أعرب سفير غامبيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
غامبيا
الإمارات
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