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«الداخلية» تخرج الدفعة الأولى من برنامج قادة المشاريع الريادية

«الداخلية» تخرج الدفعة الأولى من برنامج قادة المشاريع الريادية
5 أكتوبر 2022 01:38

أبوظبي (وام)

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 شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج قادة المشاريع الريادية، الذي نظمه مجلس شباب وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للكفاءات، وشارك فيه 30 منتسباً من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.
وحضر الحفل اللواء سالم مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد سعود الساعدي مدير عام المراسم والعلاقات، والعقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي مدير عام تطوير الكفاءات، والرائد فاضل محمد الشامسي رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية، والرائد خالد محسن عمر الحامد مدير مكتب إدارة المشاريع والخدمات المشتركة، وعدد من الضباط والأفراد.
ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل مجموعة من موظفي وزارة الداخلية من فئة الشباب على إدارة المشاريع من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف المتعلقة بتخطيط المشروع ودراسته وتقييمه، ليدعم رؤية الوزارة وتوجهها الاستراتيجي في تمكين الشباب وتزويدهم بمهارات الابتكار والريادة واستشراف المستقبل.
تضمن البرنامج مجموعة من المحاور التي تستهدف طريقة دراسة وتخطيط المشاريع، وإدارة الجودة في المشاريع، وتقييم وإدارة مخاطر المشاريع، ومهارات التفاوض والإقناع والتأثير، ومهارات التفكير التصميمي، بالإضافة إلى التدريب والتطبيق العملي.
وفي ختام الحفل، قام اللواء خليفة حارب الخييلي، واللواء سالم مبارك الشامسي، بالاطلاع والاستماع لشرح موجز عن المشاريع المعروضة، والتقاط الصور التذكارية مع الخريجين.

وزارة الداخلية
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خليفة حارب الخييلي
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