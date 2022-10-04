«الفجيرة للبيئة» تسلط الضوء على دور الشباب في حماية البيئة

الفجيرة (وام)

شاركت هيئة الفجيرة للبيئة في المؤتمر الدولي للشباب السادس، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة النمو الأخضر في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وشاركت الهيئة - افتراضياً - بورقة عمل تهدف لإبراز الدور الرئيس الذي تلعبه في مواجهة التغير المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الشباب في مجال حماية البيئة وتنميتها.

وقدمت أصيلة عبد الله المعلا مدير هيئة الفجيرة للبيئة - خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «حلول التغير المناخي في البيئة الحضارية» - تعريفاً عن إمارة الفجيرة وبيئتها وطبيعتها الخلابة وموقعها الاستراتيجي على خليج عمان والمحيط الهندي والذي يعزز من مكانتها الاقتصادية محلياً وعالمياً.