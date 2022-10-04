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تعاون بين «ألف للتعليم» و«Syncogate Edtech»

تعاون بين «ألف للتعليم» و«Syncogate Edtech»
5 أكتوبر 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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 أبرمت ألف للتعليم، الشركة العالمية الرائدة في تزويد حلول التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اتفاقية تعاون مع «Syncogate Edtech»، الشركة المتخصصة بالتعليم الرقمي، لنقل المعرفة والخبرة التقنية مواكبةً لتسارع وتيرة تطور قطاع تكنولوجيا التعليم عالمياً. 
وبموجب الشراكة الاستراتيجية، تتضافر جهود الجانبين لتلبية الطلب المتنامي على حلول التعليم الرقمي، ورفد الدارسين على امتداد قارة آسيا وأستراليا بأدوات تعليمية رقمية متكاملة تضمن استمرارية رحلتهم التعليمية دون القطاع رغم كافة الظروف.
وقام بتوقيع الاتفاقية جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»، وإيان موفيت، رئيس مجلس إدارة شركة «Syncogate EdTech»، وذلك في المقر الرئيس لـ «ألف للتعليم» في إمارة أبوظبي، وتمتد الاتفاقية لخمس سنوات، ويشمل نطاقها توزيع المنصات التعليمية لكلتا الشركتين، والتعاون في تطوير منتجات تخصصية. وستركز الاتفاقية في مرحلتها الأولى على طلبة الصفوف الدراسية من الروضة وحتى «الثاني عشر». 
كما اتفق الجانبان على الاستكشاف والتطوير المشترك لحلول جديدة في مجال التدريب المهني في الصين، بالاستناد إلى تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي و«الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز».  

ألف للتعليم
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