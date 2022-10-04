«كلية محمد بن راشد» تختتم برنامجاً تدريبياً لتأهيل قادة حكوميين مصريين

دبي (الاتحاد)

اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدورة الثانية من برنامجها لتدريب وتأهيل مجموعة من القادة الحكوميين من جمهورية مصر العربية للتعرف على أحدث الحلول والتجارب المبتكرة، في مجال الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي.

ويأتي البرنامج في إطار شراكة استراتيجية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري، وقد اختتمت الكلية الدورة الأولى من البرنامج في 9 سبتمبر الجاري بمشاركة مجموعة من القيادات الحكومية في مصر الذين يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الحيوية. ومن جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري: «تسعى كلية محمد بن راشد دوماً إلى تعزيز دورها في الارتقاء بالقيادات الحكومية في الإمارات والمنطقة استناداً إلى تجربة دولة الإمارات الثرية في مجال الإدارة الحكومية والتميز الحكومي ونجاح تجربتها التنموية الرائدة.. سعداء باختتام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل مجموعة من قيادات حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة، والشراكة المتميزة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري».

تعاون

قالت الدكتورة شريفة أحمد فؤاد المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر: «سعداء باستمرار تعاوننا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. لقد حقق البرنامج حتى الآن بدورتيه الأولى والثانية نجاحاً كبيراً وترك بصمة واضحة في خبرات القيادات الحكومية التي شاركت في البرنامج التدريبي. ونحن على ثقة بأن تلك التجارب الرائدة سوف تنعكس على الأداء الحكومي خلال الفترة المقبلة وسوف نجني ثمار ذلك البرنامج بما يعود بالنفع على تنفيذ مختلف الأهداف الحيوية للحكومة المصرية باختلاف مؤسساتها وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية». ويأتي البرنامج التدريبي في إطار تفعيل دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الرائد في رفد منظومة العمل الحكومي في المنطقة بأحدث الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة، حيث ألقى البرنامج التدريبي الضوء على الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي. وتألف البرنامج التدريبي من 14 ورشة عمل ناقشت العديد من الموضوعات الحيوية مثل حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة - ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2022 والذي أطلقته الكلية في القمة العالمية للحكومات خلال معرض إكسبو 2020.

