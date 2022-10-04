عهود الرومي وشما المزروعي تبحثان خطة «الشباب للمواهب الحكومية»

دبي (الاتحاد)

بحثت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشباب للمواهب الحكومية، خطة عمل المجلس، وعدداً من الأفكار والمبادرات لتعزيز مشاركة الشباب في تطوير المنظومة المستقبلية لرأس المال البشري، ودعم المواهب الحكومية الشابة. ويضم مجلس الشباب للمواهب الحكومية الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، في أغسطس الماضي، نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، تم اختيارهم من بين أكثر من 50 مرشحاً من 30 جهة اتحادية قدموا أكثر من 120 فكرة، لتطوير وتنمية المواهب الحكومية المستقبلية. ويهدف المجلس إلى تهيئة منظومة عمل حكومية جاذبة ومحفزة للشباب، وتعزيز البيئة الداعمة لتنمية المواهب الشابة، ويشكل منصة لإشراكهم في تصميم منظومة إدارة رأس المال البشري، وتطوير سياسات الموارد البشرية المستقبلية في الحكومة، وابتكار الحلول والمبادرات الاستباقية لتصميم مستقبل العمل الحكومي.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن تطوير نموذج موارد بشرية مستقبلي حاضن ومحفز للمواهب وجاذب للعقول، ينمي رأس المال البشري الوطني ويمكنه من المشاركة في بناء المستقبل، يمثل هدفاً رئيساً للمجلس، سيتم العمل على تحقيقه من خلال تصميم سياسات موارد بشرية مستقبلية بالشراكة مع العقول والمواهب الشابة التي تمثل نحو 30% من موظفي الجهات الاتحادية.

من جهتها، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: «تولي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات، وتحفيزهم على الابتكار والإسهام في تحقيق رفاهية المجتمع وبناء مستقبل مستدام للدولة، وتشكل فئة الشباب أكبر فئة في مجتمع الإمارات بنسبة 35%، وقد قطعت الدولة خطوات متقدمة لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والاستماع إلى آرائهم، وتعزيز روح القيادة لديهم وتمكينهم في القطاعات كافة».