تعاون بين «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» والمجلس العربي للطفولة والتنمية

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، اتفاقية تعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، بهدف تعزيز التعاون البحثي، وتبادل المعرفة في مشروع تحدي الأمية 2030. وقّع الاتفاقية كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد المؤسسة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، إلى جمهورية مصر العربية، والتقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين والشخصيات رفيعة المستوى، حيث التقى معالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومعالي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس محمد يسري حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسَّسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.