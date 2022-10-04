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«جامعة الإمارات» تحتفي باليوم العالمي للمعلم

«جامعة الإمارات» تحتفي باليوم العالمي للمعلم
5 أكتوبر 2022 01:40

العين (الاتحاد)

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 احتفى طلاب وطالبات جامعة الإمارات العربية المتحدة، باليوم العالمي للمعلم، والذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل عام، حيث نظّمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مبنى كلية تقنيات المعلومات، شاركت فيها الطالبات من مختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وحرصت إدارة جامعة الإمارات العربية المتحدة على الاحتفاء بهذا اليوم، تقديراً منها لجهود أعضاء التدريس في الجامعة بشكل خاص، وبدور المعلم بشكل عام، حيث تجلى دورهم في حملهم لتلك الرسالة الإنسانية الخالدة عبر العصور، وما زالت تسير لإعداد الأبناء وتعليمهم، ولمواكبة ركب التطور المتسارع الذي يحمّل المعلمين والمعلمات مسؤولية كبيرة، لاسيما في ظل مواجهة التحديات والأزمات التي تجلت في جائحة «كورونا» التي هددت العالم، حيث واصل المعلمون تأدية دورهم بإخلاصٍ وتفانٍ.
ويعتبر يوم المعلم العالمي، يوماً عالمياً، أقرّته الأمم المتحدة لتكريم المعلم وتقديره، عرفاناً بما يقوم به من جهود مؤثرة في بناء عقول جيل المستقبل، وامتناناً لدوره الكبير في تنمية المتعلمين وتطويرهم، ما ينعكس بدوره إيجاباً على المتعلم نفسه، وعلى أهله ومجتمعه، والعالم أجمع.
وقد قامت الطالبات بتنظيم منصات للتعريف بدور المعلمين والامتنان لجهودهم وعملهم المتواصل، ورفعن بطاقات الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات الذين كانوا الشموع التي أنارت لهن طريق الحياة واستشراف آفاق المستقبل، متسلحات بأحدث مخرجات التعليم.

جامعة الإمارات
اليوم العالمي للمعلم
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
الأمم المتحدة
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