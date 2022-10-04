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علي بن حرمل: مكانة المعلم مرموقة في الإمارات

علي بن حرمل: مكانة المعلم مرموقة في الإمارات
5 أكتوبر 2022 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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 أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن المعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى بمكانة مرموقة في المجتمع منذ انطلاق مسيرة الاتحاد، وهي مكانة تترسخ دعائمها كل يوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي المعلم كل اهتمام ويوجه دائماً بتوفير البيئة المحفزة للمعلمين والمعلمات على الإبداع والابتكار والريادة، وتمثل كلمات سموه ورسالته للمعلمين نبراساً يهتدي بِه المجتمع والأجيال المقبلة في دعم المعلم، وتهيئة الفرص الواعدة التي ترتقي برسالته ودوره وأدائه في مسيرة العطاء الوطني التي تشهدها دولتنا، الأمر الذي حقق نتائج إيجابية على صعيد الميدان التعليمي، وفتح آفاقاً جديدة أمام المعلم لمواكبة العصر بكل ما يشهده من تطور علمي وتقني وطرق وأساليب تدريس مبتكرة، وتغير كلي لدور المعلم والبيئة الصفية الخلاقة التي ينبغي عليه إتقان المهارات اللازمة لها.
وأشار د. بن حرمل إلى أن تطور ونمو أعداد المعلمين في منظومة التعليم الإماراتية بشقيها الجامعي وما قبل الجامعي يترجم الوعي المجتمعي المتجذر تجاه رسالة المعلم ودوره في نهضة المجتمع، وبناء الأجيال المعتزة بهويتها الوطنية والفخورة بمكتسباتها الحضارية والمنفتحة على العصر، والمتطلعة دائماً للإسهام الفاعل في خدمة التنمية الوطنية وتلبية متطلبات الخمسين المقبلة، وفي يوم المعلم نتوجه بالتهنئة لكل المعلمين والمعلمات الذين تركوا بصمة إيجابية في حياتنا وأناروا دروب المستقبل بالعلم والمعرفة.

اليوم العالمي للمعلم
الإمارات
علي بن حرمل
جامعة أبوظبي
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