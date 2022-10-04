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«لجنة اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية» تكرم شركاء النجاح

جانب من حفل التكريم (من المصدر)
5 أكتوبر 2022 01:38

دبي(الاتحاد)

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تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا المُنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي، شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين، ممن شاركوا في إنجاح احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء سيف مهّير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور وعدد من القيادات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة.
وألقى اللواء أحمد رفيع كلمة خلال فعاليات الحفل، نقل فيها ثناء وتحيات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، وأعضاء اللجنة العليا المُنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي، إلى الشركاء الاستراتيجيين على جهودهم النوعية وتفانيهم في إنجاح الاحتفالات في جميع إمارات الدولة، من القيادات الشرطية والوزرات الاتحادية والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.
وقال اللواء رفيع: «نجتمع اليوم للاحتفاء بشركائنا الاستراتيجيين ممن شاركونا في إنجاح احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، والتي لعبت على مدار 50 عاماً دوراً رائداً في مسيرة الوطن، مسيرة من النمو والنماء والبناء والتنمية، وحملت على عاتقها رسالة الأمن والأمان، ليصبح وطننا من أكثر البلدان أمناً واستقراراً وسعادة على مستوى العالم».

وزارة الداخلية
دبي
اليوبيل الذهبي
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