إطلاق نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية «OSHJ»

الشارقة (وام)

أطلقت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية (OSHJ) والذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتفرد بإدارته إلكترونياً بشكل كامل وتطبيقه آليات السلامة على جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الإمارة.

ويهدف نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية إلى تحديد معايير السلامة الواجب اتباعها لممارسة مختلف الأنشطة في إمارة الشارقة بشكل آمن، وذلك عن طريق تحديد 18 متطلباً رئيساً يجب على أصحاب العمل الامتثال لها، ومن أهمها ضمان سلامة وصحة العاملين والمتعهدين والزوار والمتأثرين بأنشطة صاحب العمل، وتقييم المخاطر والتحكم بها، ومراعاة ظروف عمل ذوي الإعاقة والنساء الحوامل واللواتي أنجبن حديثاً، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة وصحية، وبما يدعم مسار الأمن والسلامة بخطة الخمسين لدولة الإمارات.

كما يسعى النظام إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كبيئة استثمارية خصبة، عن طريق تقديم أعلى مستوى من الحماية للعاملين في الإمارة، ودعم القطاع الصناعي الذي تساهم فيه الإمارة بنسبة 48% من الناتج الصناعي للدولة والقطاع الإنشائي الذي يشهد تطوراً متسارعاً، بالإضافة إلى المحافظة على مكانة الإمارة التي تمثل صرحاً علمياً يستفيد منه أكثر من 22 ألف طالب في المؤسسات التعليمية الجامعية.

وقال الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة: إن التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر الحديث عززت أهمية السلامة والصحة المهنية، ودورها في بناء منظومة متكاملة من الأدوار والمسؤوليات التي تستجيب للتحديات بمختلف أنواعها، حيث يشكل نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية دعامة أساسية لمرحلة جديدة من السلامة المهنية في المنطقة التي تستجيب للتحولات الاقتصادية الجديدة في مختلف المجالات مثل المجال الصناعي والإنشائي، ويحدد دور كافة المعنيين في منظومة العمل لضمان سلامة العاملين في مواقع العمل على اختلاف درجات الخطورة، وبما يحقق رؤية الهيئة الرامية للوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار.