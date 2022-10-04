الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ورشة لتعريف طلبة جامعة الإمارات بـ «كلنا شرطة»

خلال الورشة (من المصدر)
5 أكتوبر 2022 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تبتكر 4 وسائل متطورة لتنبيه السائقين أثناء الضباب
تعاون بين «ألف للتعليم» و«Syncogate Edtech»

نظمت «شرطة أبوظبي» ورشة عمل تعريفية لطلبة جامعة الإمارات حول مبادرة «كلنا شرطة» وكيفية الانضمام والحصول على العضوية واحتساب الساعات التطوعية للعضو، من خلال التسجيل في تطبيق «كلنا شرطة» والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة والتعريف بالمهام والواجبات والاختصاصات وصلاحيات الأعضاء في التعامل مع شرائح المجتمع. وتأتي الورشة ضمن جهود فرع «كلنا شرطة» في قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين، بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، في التعريف بالمبادرة ودور منظومة «كلنا شرطة» في تجسيد استراتيجية شرطة أبوظبي التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية واستباقية وجودة الخدمات الشرطية.

كلنا شرطة
شرطة أبوظبي
جامعة الإمارات
الشرطة المجتمعية
أبوظبي
آخر الأخبار
قوات هندية على طول شارع في سريناغار
عربي ودولي
25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند
اليوم 08:14
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
الاقتصادي
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
اليوم 07:59
يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
اليوم 07:38
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
عربي ودولي
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
اليوم 07:21
غوغل يحتفل باليوم العالمي للمعلمين
دنيا
غوغل يحتفل باليوم العالمي للمعلمين
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©