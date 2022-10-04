ورشة لتعريف طلبة جامعة الإمارات بـ «كلنا شرطة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «شرطة أبوظبي» ورشة عمل تعريفية لطلبة جامعة الإمارات حول مبادرة «كلنا شرطة» وكيفية الانضمام والحصول على العضوية واحتساب الساعات التطوعية للعضو، من خلال التسجيل في تطبيق «كلنا شرطة» والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة والتعريف بالمهام والواجبات والاختصاصات وصلاحيات الأعضاء في التعامل مع شرائح المجتمع. وتأتي الورشة ضمن جهود فرع «كلنا شرطة» في قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين، بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، في التعريف بالمبادرة ودور منظومة «كلنا شرطة» في تجسيد استراتيجية شرطة أبوظبي التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية واستباقية وجودة الخدمات الشرطية.