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اعتماد أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة  من جائزة حمدان الطبية

راشد بن حمدان بن راشد خلال استقباله عبدالرحمن العويس (من المصدر)
5 أكتوبر 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

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استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية، وعوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وعبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي بالجائزة، وعيسى الميدور، مدير عام مجموعة دبي للتطوير، حيث اعتمد الشيخ راشد بن حمدان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة للجائزة 2021-2022 والتي تتخذ الأمراض المعدية موضوعاً رئيساً لها.
جاء هذا خلال اللقاء الذي عقد في قصر زعبيل، حيث اطلع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد على ملفات الفائزين بالجوائز العالمية وجوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالشفافية والحيادية في اختيارهم والتي تعد نتاجاً لجهود كبيرة قد بذلها أعضاء اللجان العلمية للجائزة وأمانتها العامة ومجلس الأمناء طوال العامين الماضيين. كما اطلع على سير العمل في الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفائزين يوم 23 نوفمبر المقبل في متحف المستقبل بدبي.
وعلى الجانب الآخر، فقد توجه أعضاء مجلس أمناء الجائزة بالشكر الجزيل إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على مواصلة الدعم السخي للجائزة خلفاً للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مثمنين الدور المهم الذي تلعبه الجائزة في التحفيز على بلوغ التميز الطبي محلياً وإقليمياً ودولياً. 
جدير بالذكر، أن الجوائز العالمية تشتمل على 3 جوائز هي جائزة حمدان العالمية الكبرى، وموضوعها في الدورة الحالية الأمراض المعدية، وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة، إلى جانب جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية.
أما عن جوائز العالم العربي، فهي تضم جائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي، وجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي. وبالنسبة لجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تشتمل على جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بدولة الإمارات، وجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة، وجائزة حمدان لأفضل بحث نشر في مجلة العلوم الطبية.

راشد بن حمدان بن راشد
عبدالرحمن العويس
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
جائزة حمدان الطبية
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