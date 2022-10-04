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ورشة لتعزيز الصحة النفسية لطلبة المدارس

ورشة لتعزيز الصحة النفسية لطلبة المدارس
5 أكتوبر 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل بعنوان «تدريب المدربين على الصحة النفسية لطلبة المدارس» بدبي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الهيئات والجهات الصحية والتعليمية في الدولة.
وجمعت الورشة التي ترأسها الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، كلاً من الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة سعاد العور، رئيس قسم صحة الأسرة، وخليل الحوسني، ممثلاً عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والخبيرين الدكتور هشام حمودة والدكتورة إيمان جابر، ممثلين عن منظمة الصحة العالمية. واستهدفت الورشة التي استندت إلى استراتيجيات عالمية خاصة بتعزيز الصحة النفسية لدى طلبة المدارس، بالإضافة إلى أدلة وبراهين علمية، المدربين العاملين مع طلبة من مدارس عدة، حكومية وخاصة، من كادر تمريضي، ومعلمين، ومختصين نفسيين، واجتماعيين. وتضمن برنامج الورشة تعزيز مهارات المدربين في التعرف على المشاكل النفسية والسلوكية لدى طلبة المدارس، بهدف الاستكشاف المبكر للحالات التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية لتوفير التدخلات المناسبة، إلى جانب تدريبهم على آليات تحسين الصحة النفسية والمهارات السلوكية للطلبة وتقديم المشورة والدعم لهم، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية في البيئة المدرسية. كما شملت الورشة مجموعة من المحاضرات التي سلطت الضوء على البرامج العالمية والإقليمية لتعزيز الصحة النفسية المدرسية، وأثر الصحة النفسية في تنمية الطفولة.

الصحة النفسية
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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