إنجاز 30 حديقة مصغرة بمدن منطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة 30 حديقة أحياء ضمن المرحلة الأولى من مشروع الحدائق المصغرة بمدن المنطقة، وشملت 30 حديقة مصغرة من إجمالي 38 حديقة مصغرة، بنسبة 98.5 %، وذلك بواقع 12 حديقة بمدينة زايد، و8 حدائق بمدينة ليوا، و7 حدائق بمدينة غياثي، وحديقتين بمدينة دلما، وحديقة بمدينة المرفأ، وذلك في إطار تواصل أعمال تطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والمسطحات الخضراء التي تنفذها بلدية منطقة الظفرة على مستوى مدن المنطقة.

وتتعدد أنشطة الحدائق التي تتوسط الأحياء السكنية في مناطق متفرقة في مدن الظفرة، وتم تنفيذها وفق معايير الاستدامة والتنوع والبعد عن التقليدية، لتوفير أفضل الخدمات للمجتمع المحلي وزوار المنطقة. الجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الحدائق والملاعب بمدن منطقة الظفرة يبلغ 94 حديقة وملعباً لتوفير مرافق مجتمعية وترفيهية إضافية تحتوي على أنشطة رياضية وترفيهية تشجع على ممارسة المشي والجري والرياضات الأخرى.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة. وحماية البيئة والمحافظة عيلها وتحسين جودة التهوية وجمال المدن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية، مع التركيز على أشجار الغاف.

في الوقت ذاته، نظمت بلدية الظفرة حملة توعية بمدينة زايد للمحافظة على الزراعة الخارجية والمظهر العام وجمال المدن، وتم خلال الحملة إزالة المخلفات ووضعها في الأماكن المخصص لها، وتقليم ومتابعة أعمال الزراعة، وذلك بهدف تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام، ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة.

وتحرص البلدية على استخدام النباتات البرية المحلية في عمليات التجميل الطبيعي، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة والترشيد في استهلاك مياه الري، والتنوع في عناصر التجميل الطبيعي المستخدمة، للمحافظة على المظهر الحضاري العام، وزيادة المساحات الخضراء، وأعمال التجميل الطبيعي.