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3 محطات رفع ومحطة ضخ في مدينتي خليفة وشخبوط بأبوظبي

تركيب خطوط صرف جديدة لضمان سرعة تصريف المياه (من المصدر)
5 أكتوبر 2022 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، مشروع إنشاء ثلاث محطات ضخ، ومحطة لرفع المياه، بهدف تحويل مياه الأمطار من مناطق البر الرئيس المختلفة، وفي أماكن الصرف ذات المنسوب المنخفض، ونقل المياه خلال شبكة صرف مياه الأمطار إلى محطة ضخ رئيسة، بالإضافة إلى تطوير بعض خطوط الصرف الحالية، وتركيب خطوط صرف جديدة لضمان سرعة تصريف المياه.
واشتمل المشروع على تركيب خطوط لصرف مياه الأمطار جديدة بأقطار تصل إلى 2400 مم، وتركيب خطوط صرف مياه أمطار بالدفع الأفقي أسفل طريق المطار الدولي، وبناء الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية لـ 3 محطات رفع صرف مياه الأمطار لحماية الشبكة القائمة، و3 محطات توزيع كهرباء.
واستهدف المشروع أساساً تحويل مياه الأمطار من مدينتي خليفة وشخبوط، إلى أماكن الصرف ذات المنسوب المنخفض، ونقل المياه خلال شبكة صرف مياه الأمطار إلى محطة ضخ رئيسة، لتنتهي في منطقة شاطئ الراحة.

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تشغيل ومتابعة
حول آلية عمل نظام تصريف مياه الأمطار، أوضحت البلدية أن نظام تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي تم تصميمه وتنفيذه وفقاً لأعلى المعايير والنظم العالمية، حيث يتم تشغيل ومتابعة محطات صرف مياه الأمطار باستخدام نظام «SCADA»، بما يضمن تصريف المياه حسب كميات هطول الأمطار السنوية، وحفاظاً على شبكات صرف مياه الأمطار ورفع كفاءتها، وتعزيز المظهر الحضاري العام، بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
البنية التحتية
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