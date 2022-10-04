إنشاء حديقة ومجلس في «الحميدية 2» بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أبرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لإنشاء حديقة ومجلس أحياء في منطقة «الحميدية 2» بالإمارة.

ووقع الاتفاقية بالإنابة عن دائرة البلدية بعجمان، عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، فيما وقع بالإنابة عن مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية، صالح زاهر المزروعي مدير عام المؤسسة، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وتضمنت الاتفاقية تنفيذ مشروع المجلس والحديقة لتعزيز دور مجالس الأحياء في تقديم نموذج حيوي للممارسات الاجتماعية في الإمارة، وتشجيع المجتمع والجهات الحكومية على الاستفادة من الشراكة المجتمعية بين الدوائر المختلفة لضمان استدامتها ونجاحها.

وقال عبدالرحمن النعيمي: إن الدائرة تسعى بتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، لمد جسور التعاون البناء مع كافة المؤسسات والجهات الرائدة في الدولة، لتنفيذ مشاريع نوعية يلمس أثرها جميع أفراد المجتمع، انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية لجودة الحياة وسعادة كل فرد في الإمارة، لافتاً إلى أن الحدائق هي أهم الأماكن الطبيعية التي يرتادها السكان طيلة أيام الأسبوع، وعليه عملت الدائرة وبالتعاون مع شركائها لزيادة عدد المساحات الخضراء، كما تولي اهتماماً لافتاً بتوفير مجالس أحياء في مناطق الإمارة لتكون مكاناً حيوياً للالتقاء وعقد المناسبات المتنوعة.

ومن جهته، أكد صالح المزروعي، أن المؤسسة وبتوجيهات من راعي المؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحث على العمل بروح فريق واحد في جميع المجالات ومنها، المجالات الخيرية والإنسانية، التي تعتبر أهم الوسائل لخدمة المواطنين.