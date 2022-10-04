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«النقل المتكامل» يؤكد ضرورة قيام جميع الشركات بالتسجيل في «أساطيل»

«النقل المتكامل» يؤكد ضرورة قيام جميع الشركات بالتسجيل في «أساطيل»
5 أكتوبر 2022 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أفاد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بأن المهلة البالغة مدتها 6 أشهر والتي منحها للشركات والجهات العاملة في قطاع نقل البضائع لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي، ستنتهي اليوم 5 أكتوبر 2022، مؤكداً ضرورة أن تقوم الشركات التي لم توفق أوضاعها، بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة «أساطيل» المتكاملة لإمارة أبوظبي، https://asateel.itc.gov.ae والتسجيل في المنصة التي توضح الإجراءات اللازمة، وتحتوي على جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي.
ودعا المركز جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أياً من أنشطة نقل البضائع للعمل على توفير المتطلبات كافة وفقاً لما جاء في أحكام اللائحة التنظيمية، بما فيها التقدم بطلب الحصول على تصريح مزاولة نشاط عبر منصة «أساطيل». 
كما يتوجب على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط والأفراد والجهات ملاك مركبات نقل البضائع، الحصول من مركز النقل المتكامل على تصريح تشغيل مركبة نقل بضائع وتصريح مزاولة مهنة للسائقين، وذلك عبر منصة «أساطيل» أيضاً.

النقل المتكامل
أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
أساطيل
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