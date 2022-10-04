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تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين «أمن المواصلات بدبي» و«قطار الاتحاد»

الجانبان خلال الزيارة ( من المصدر)
5 أكتوبر 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

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زار العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، موقع مشروع قطار الاتحاد في منطقة سيح شعيب، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إدارة أمن المواصلات وشركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل للمشروع الوطني الحيوي، إلى جانب الوقوف على المستجدات الإنشائية للمحطات ضمن المرحلة الثانية لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، خاصة في إمارة دبي.
وتضمنت أجندة الزيارة عرضاً لمراحل مشروع قطار الاتحاد، وعرضاً لفيديو تعريفي عن مراحل إنجاز المشروع، بالإضافة إلى جولة في مسار القطار، مروراً بموقع محطة دبي الصناعية في مدينة دبي الصناعية (DIC)، والوقوف على إجراءات الأمن والسلامة.
كما تم خلال الزيارة شرح آلية عمل المحطة، والاطلاع على الأنظمة والبرامج والتجهيزات الأمنية وكيفية توزيعها، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية.

دبي
قطار الاتحاد
شركة الاتحاد للقطارات
المواصلات
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