شرطة أبوظبي تبتكر 4 وسائل متطورة لتنبيه السائقين أثناء الضباب

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الضباب ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية مؤكدة الحرص على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة، على الطرق الخارجية التي يغطيها الضباب، عبر 4 وسائل تطويرية مبتكرة وتحذيرية هي التنبيهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي، وتطبيقها الذكي عبر خاصية التنبيهات ورسائل الإنذار المبكر في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف، وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية، واللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطريق.

أحمد سرور الشامسي

وأوضح المقدم مهندس أحمد سرور الشامسي مدير مركز المدينة الآمنة في شرطة أبوظبي أن خفض السرعة خلال أوقات الضباب هو إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة عند نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.

وذكر أن شرطة أبوظبي أنجزت تركيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية المضيئة والشواخص المرورية الجديدة على يسار الطرق الرئيسة على مستوى إمارة أبوظبي، وهي مرتبطة إلكترونياً مع مركز المدينة الآمنة عند تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/ ساعة.

وتعمل اللوحات الإلكترونية عند تفعيل منظومة خفض السرعات، ويتم عرض السرعات الجديدة، بالإضافة إلى إرسال رسائل تحذيرية عبر منظومة الإنذار المبكر.

وأكد أهمية خفض السرعات عند وميض اللوحات الإلكترونية بتحديد سرعة القيادة إلى 80 كم في الساعة تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب، مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية.

ودعا إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية في تلك الظروف للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية، حيث تتضمن إرشادات مرورية، وخفض السرعات، وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية في حال تشكل الضباب.

تنبيهات عاجلة للسائقين بحالة الطرق في الإمارة

تعمل شرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء، على نشر التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتطبيقها الذكي، ومنظومة «الإنذار المبكر»، التابعة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتحذير مستخدمي الطرق، بالحالات الجوية المتقلبة، وحركة السير والمرور بالإمارة.

وأوضحت أن التنبيهات العاجلة التي تنشرها عبر مختلف القنوات، تستهدف إشعار السائقين بالحالات الجوية والمرورية غير الاعتيادية للطرق، مثل حالات الضباب، والأمطار، والغبار، وانخفاض مستوى الرؤية، بالإضافة إلى الازدحام، وغيرها من الظروف المؤدية إلى عرقلة انسيابية حركة السير والمرور، وتوضيح الطرق البديلة للسائقين.

وأضافت أن «التنبيهات العاجلة» تُسهم بشكل كبير في تعزيز أمن وسلامة الطرق بالإمارة، ورفع مستوى الوعي المروري للسائقين، خصوصاً في الحالات التي تستوجب السرعة، والاستباقية في توفير المعلومات للجمهور، لإتاحة الوقت الكافي، لمستخدمي الطرق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتجنب تبعاتها الوخيمة.

وكان استطلاع للرأي أجرته شرطة أبوظبي، في بداية العام الجاري، أظهر استفادة 92%، من الجمهور، من التنبيهات العاجلة، التي تنشرها شرطة أبوظبي، بشكل فوري، وبعدة لغات، لتنبيه السائقين، بالحالات الطارئة، التي تستدعي «الحيطة والحذر» لدى مستخدمي الطرق، من خلال فريق عمل متأهب، على مدار الساعة؛ بهدف تعزيز الأمن والسلامة على طرق الإمارة.

قنوات تواصل متنوعة

نوعت شرطة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة قنوات التواصل مع جمهورها، على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، وكثفت نشر الرسائل الإعلامية ذات القيمة العالية لجمهورها، وخصوصاً في الحالات الطارئة، لضمان وصول المعلومة للمستفيدين، في الوقت والمكان المناسبين، بما يتناسب والموقع الريادي لأبوظبي كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.

10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب

حذرت شرطة أبوظبي من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب، وهي أولاً عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية، ثانياً استخدام مثبت السرعة، ثالثاً عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، رابعاً استخدام أضواء التنبيه الرباعية، خامساً عدم تشغيل الأضواء واستخدام الضوء العالي، سادساً عدم التقيد بالمسار، سابعاً الانشغال بالهاتف المتحرك، ثامناً التوقف على كتف الطريق، تاسعاً قيادة المركبات الثقيلة، وعاشراً الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.

ورش عن سلامة نقل العمال أثناء الضباب

تنظم مديرية المرور والدوريات بالتعاون مع الشركاء عدد من الورش التعريفية والتثقيفية للتوعية المرورية حول سلامة نقل العمال أثناء الضباب والتقلبات الجوية، مؤكدة ضرورة الالتزام بتأمين السلامة للعمال أثناء نقلهم بالحافلات، وخصوصاً في أوقات تشكل الضباب والحرص على القيادة الآمنة وفقاً للسرعات القانونية التي تعلنها الجهات المعنية في مثل هذه الظروف.

وتدعو السائقين من خلال الورش إلى عدم الخروج من المقر أثناء الضباب والتوقف في أقرب موقف آمن في حال سير الحافلة على الطريق أثناء تشكل الضباب.

كما تحث ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال على تنبيه السائقين على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

إشعارات عاجلة للقيادة بأمان في الأجواء المتقلبة

دعت شرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من خاصية الإشعارات العاجلة عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، لتنبيه السائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مثل الضباب والأمطار والأتربة والغبار وفي حالات الازدحام المروري.

وأوضحت أن الهدف من الإشعارات تعزيز سلامة السائقين، حيث يتوجب عليهم فور تلقي هذه الإشعارات الالتزام بقيادة المركبة وفقاً للسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات تغير الطقس، وهي 80 كم/ ساعة كحد أقصى، كما يتيح لهم فرص اختيار الطرق البديلة في وقت مبكر في حالات الازدحام المروري.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية ويتوجب خفضها في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل ومتابعة النشرة الجوية وإشعارات التطبيق الذكي للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية.