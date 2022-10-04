الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 20:19 والجزر الأول عند الساعة 04:30. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:35 والمد الثاني عند الساعة 07:12 والجزر الأول عند الساعة 12:17 والجزر الثاني عند الساعة 00:12.