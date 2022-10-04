رئيس الدولة ونائبه يعزيان سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
رئيس الدولة ونائبه يعزيان سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
4 أكتوبر 2022 15:36
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو السيد جلندي بن سيف بن حمود آل سعيد.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.