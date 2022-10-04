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8 أكتوبر إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي

8 أكتوبر إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي
4 أكتوبر 2022 13:18

قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي، يوم السبت 8 أكتوبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 10 أكتوبر.

ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي - بهذه المناسبة- أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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المصدر: وام
المولد النبوي الشريف
المولد النبوي
حكومة دبي
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