رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
4 أكتوبر 2022 12:48
سلم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الكاتب في صحيفة الاتحاد الإماراتية د. رشيد الخيون جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي.
وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.. وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بدأ، اليوم، حفل توزيع جائزة الإعلام العربي في دورتها الـ21.
وانطلقت اليوم أعمال «منتدى الإعلام العربي» الذي يعقد على مدار يومين في مدينة جميرا - دبي، وبمشاركة أكثر من 3000 من المسؤولين الحكوميين، وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، ورؤساء تحرير الصحف، وكبار الكُتّاب والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعلام على امتداد العالم العربي، ضمن الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.