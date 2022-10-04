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شرطة أبوظبي تُحدد 7 قواعد لتجنب حوادث "التجاوز الخاطئ"

شرطة أبوظبي تُحدد 7 قواعد لتجنب حوادث "التجاوز الخاطئ"
4 أكتوبر 2022 12:11

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يدعو السائقين إلى اتباع 7 قواعد مهمة لتجنب الحوادث المرورية الناتجة عن التجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ  أثناء قيادة المركبة والتي تتمثل في تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدم إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار، وتجنب الانحراف المفاجئ، والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
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