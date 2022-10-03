سيف بن زايد: شباب الإمارات يحقق تطلعات القيادة

أبوظبي (وام)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مركز دبي الإبداعي «مركز الشباب»، الجلسة الحوارية الشبابية تحت عنوان: «المواطنة الرقمية الإيجابية»، بتنظيم من المؤسسة الاتحادية للشباب.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أشكر الشباب الإماراتي على الجلسة الحوارية القيّمة حول المواطنة الإيجابية الرقمية، والتي تجلى فيها حرصهم على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتعزيز أمان البيئة الرقمية في الدولة، وفق رؤىً وأفكار إبداعية وابتكارية ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية في العالم الرقمي».

حضر الجلسة، معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومحمد علي الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والشباب المشاركون من الجنسين.

سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية بحضور حصة بوحميد وشما المزروعي وعمر العلماء

وناقش الحضور في الجلسة الحوارية الشبابية، سبل ترسيخ وتعزيز المواطنة الإيجابية في المجالات كافة، بما فيها العالم الرقمي، كما تناولت في محاورها جهود الإمارات في تعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال الأداء والتمثيل المشرف للشباب الإماراتي، وجهود الدولة في تعزيز الأمن الرقمي.

كما ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية الذي عقد في مركز دبي الإبداعي «مركز الشباب»، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس المجلس.

حضر المجلس؛ معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، عضو المجلس، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومحمد علي الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ومحمد الزرعوني، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، وحصة عبيد الطنيجي، ممثل عن أولياء الأمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري، من وزارة الداخلية، مقرر المجلس.

واطلع المجلس على دراسة عن جودة الحياة الرقمية ومبادرة «خلك واعي»، بهدف توعية المجتمع عن مخاطر التكنولوجيا، وكذلك مبادرة تأهيل كوادر بشرية بشأن الأمن السيبراني، كما أطلق المجلس محاور جديدة في منصة جودة الحياة الرقمية التي من شأنها تعزيز الوعي الرقمي.