تواصل فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

دبي (وام)

تواصلت فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للدورة السادسة في يومها الثالث التي تُقام بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي.

وحضر الفعالية المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين ومرافقي المتسابقات.

وتسابقت في الحفظ برواية حفص عن عاصم أمام لجنة تحكيم المسابقة، أمس، في الفترة الصباحية كل من إسراء محمود السيد حسن داوود من البحرين، ورقية بالدي من غينيا بيساو، وأسماء ربيع صالحي من تنزانيا، وماسة عبدالرحيم محمد نزال من فلسطين، وإي ثوزار أونج من ميانمار.

وشاركت في الفترة المسائية أمام لجنة تحكيم المسابقة كل من المتسابقة سالمة عبدالسميع أحمد حمير من ليبيا وتحفظ برواية قالون، فيما تسابقت في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من سلمى حسين حاجي من الهند، وبشرى إسماعيل حسن مطالقة من الأردن، وفاطمة ستور باه من سيراليون، وراضية غوني من توجو.

وأشادت المتسابقات ومرافقوهن بالمستوى الكبير والمتميز للمسابقة والتنافس الشريف بينهن وما يتلقينه من خدمة ورعاية.

وتتسابق، اليوم أمام اللجنة في الفترة الصباحية، كل من شيماء أنفال تباني من الجزائر، وسليمة زيني معلمة ديارا من ساحل العاج، واللتين تحفظان برواية ورش عن نافع، فيما تتسابق برواية حفص عن عاصم كل من ليانة علي من فرنسا، ومها نور مبين أحمد من باكستان، وفاطمة زهري بونغيدة من الكونغو الديمقراطية، وتشارك في الفترة المسائية برواية حفص عن عاصم كل من رضوانة عبدالنور معلم محمود من الصومال، وعمارة زينب بنت محمد ننسير من سيريلانكا، ورحمة الله صو من غينيا كوناكري، فيما تتسابق زينب بنت رضا ابن الحاج صالح من تونس بالحفظ في رواية قالون، واندتي سيسي من السنغال برواية ورش عن نافع.

جهود

أشاد فضيلة الدكتور إبراهيم سليمان الهويمل من المملكة العربية السعودية، رئيس لجنة تحكيم المسابقة للدورة السادسة، بالجهود الكبيرة المبذولة والمتواصلة التي أسهمت في نجاح المسابقة الدولية عبر دوراتها لتصبح المسابقة الدولية الأولى للإناث والتي تحفزهن على حفظ كتاب الله وتعليمه، وثمّن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي ومؤسس الجائزة.

وأضاف فضيلته، أن الجائزة تتفرد بمسابقاتها الدولية المتطورة والناجحة بجهود المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة والقائمين على المسابقة الدولية. وعبّر عن شكره لجهودهم الاستثنائية المبذولة في خدمة العلماء وحافظات كتاب الله، والتي تقف وراء نجاح وتطور المسابقة منذ دورتها الأولى لتصبح في دورتها السادسة الأولى عالمياً للإناث والتي تشارك بها أفضل المتسابقات من أنحاء العالم الإسلامي والدولي واللائي يتم اختيارهن بعناية لتمثيل بلادهن التمثيل المشرف.

وقال والد المتسابقة أفسانة خانم بشرى محمود الحق من بنجلاديش، إن لديه أربع بنات وولداً يحفظون القرآن الكريم ويدير مركزاً لتحفيظ القرآن للذكور، مشيراً إلى أن ابنته 20 عاماً شاركت في المسابقة الدولية للقرآن في بنجلاديش وفازت بالمركز الأول، كما تم اختيارها لتمثيل بلادها في المسابقة الدولية للقرآن في الأردن إلا أن ظروف «كورونا» حالت دون مشاركتها، وتريد إكمال الدراسة العليا في القراءات وعلوم القرآن الكريم، شاكراً اللجنة المنظمة على جهودها، وحسن استقبالها ورعايتها.