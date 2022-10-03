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سهيل المزروعي: مبادرات قطاع الإسكان تجسد تطلعات القيادة

سهيل المزروعي: مبادرات قطاع الإسكان تجسد تطلعات القيادة
4 أكتوبر 2022 01:34

دبي (وام)

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أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإسكان مكون رئيس للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات ومستهدفات الخمسين.
وأضاف معاليه، في تصريح بالتزامن مع اليوم العالمي للإسكان الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام: «لذلك نعمل وفق منظور تنموي شامل قائم على توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة بقطاع الإسكان للعمل على تصميم مبادرات طموحة تجسّد تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد أبناء الوطن، عبر تلبية احتياجاتهم من المساكن الحكومية ذات الجودة العالية والمستدامة ومواكبة الطلب المتزايد على الإسكان».

سهيل المزروعي
الإسكان
الإمارات
اليوم العالمي للإسكان
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