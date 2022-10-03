«متحف المستقبل» يستقبل ضيوف منتدى الإعلام العربي

دبي (الاتحاد)

يستضيف «متحف المستقبل» ضيوف المنتدى والمتحدثين ضمن جلسة حوارية خاصة مع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، العضو المنتدب لمؤسسة المستقبل، يديرها الإعلامي عماد الدين أديب بعنوان «المستقبل دبي».

ويسلط معالي محمد القرقاوي الضوء خلال الجلسة الحوارية على قصة نجاح دبي في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والطموحات الكبيرة التي يحملها سموه لمستقبل أفضل للجميع. وتتضمن الاحتفالية بمرور 20 عاماً على انطلاق منتدى الإعلام العربي، جولة للضيوف في «متحف المستقبل» الذي تم افتتاحه في وقت سابق من العام الجاري.