برعاية محمد بن راشد.. «منتدى الإعلام العربي» ينطلق اليوم

شروق عوض (دبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإعلام العربي في دورته الـ 20، وبمشاركة نحو 3000 من الساسة والمسؤولين الحكوميين في العالم العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكِبَار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والمعنيين بصناعة الإعلام في المنطقة، كما سيشهد المنتدى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ21 خلال أول أيام الحدث.

ويشهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، افتتاح المنتدى الذي يحتفل في هذه الدورة بمرور 20 عاماً على انطلاقه، ويُقام في مدينة جميرا- دبي على مدار يومي 4 و5 أكتوبر الجاري.

كما يشهد سموه حفل توزيع جوائز الإعلام العربي، في دورتها الحادية والعشرين، حيث سيتم تكريم الفائزين بجوائز الفئات المتضمنة في كل من: «جائزة الصحافة العربية» و«جائزة الإعلام المرئي» و«جائزة الإعلام الرقمي» من مختلف أنحاء العالم العربي، كذلك تكريم «شخصية العام الإعلامية»، والتي يتم منح جائزتها بقرار من مجلس إدارة الجائزة لشخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي العربي.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيبه بجميع ضيوف المنتدى والإعلاميين المشاركين من مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك القيادات الإعلامية العالمية المشاركة في المنتدى مع احتفاله بمرور 20 عاماً على انطلاق أولى دوراته، مؤكداً سموه أن دبي حرصت طوال تلك الفترة على تهيئة الظروف كافة لإنجاح هذا الحوار السنوي، بكل ما يحمله من قيمه وأثر في تحليل الأوضاع الإعلامية وربطها بالتحولات المحيطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، سعياً لوضع تصورات تعين على دفع مسيرة التطوير الإعلامي قدماً انطلاقاً من دبي، التي طالما عملت على إطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة للإعلام لتمكينه من القيام برسالته في خدمة الإنسان العربي أينما كان.

ويرفع منتدى الإعلام العربي «مستقبل الإعلام» شعاراً لدورته الحالية، حيث يسلط الضوء على جملة من الموضوعات التي تشغل القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة وسط المتغيرات التي تحيط به على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومتطلبات التطوير الإعلامي في المنطقة للاستعداد بصورة جيّدة للمستقبل.

ومن الجلسات الرئيسية للمنتدى، جلسة «الإعلام العربي.. التحولات والتأثير» التي تطرح مجموعة من التساؤلات المهمة، من منظور قيادات إعلامية عربية رفيعة المستوى، في محاولة للوقوف على أبعاد المشهد الإعلامي العربي، ومتطلبات تطويره للقيام بالدور المنتظر منه كشريك له تأثيره في دفع جهود التطوير والتغلب على التحديات الراهنة، ويتحدث خلال الجلسة معالي الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، ومعالي كرم جابر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، وتدير الجلسة الإعلامية زينة يازجي من قناة الشرق.

كما يستضيف المنتدى، ضمن جلسة حوارية خاصة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ليشارك الحضور رؤاه حول ضرورة إيجاد تصورات واضحة لمستقبل الإعلام العربي، في ظل ما تموج به المنطقة والعالم من تحولات سياسية واقتصادية وأمنية، وذلك خلال جلسة بعنوان «الشرق الأوسط.. مسرح التغيير الكبير»، حيث سيستعرض معاليه عدداً من المحاور، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، والمشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني لبلدان منطقة غرب آسيا، ومستقبل المنطقة والعلاقات بين بلدانها، ويدير النقاش الإعلامي طاهر بركة من قناة العربية.

في حين تستعرض جلسة عنوانها «مستقبل التجارة في عالم إعلامي متغير»، التغيرات المتلاحقة التي تعصف بخطوط التجارة العالمية وسلاسل التوريد، كما تشير جلسة «التكنولوجيا وتعزيز الثقة بوسائل الإعلام الإخبارية» إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام في العالم، أيضاً يسلّط المنتدى من خلال جلسة «إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة» الضوء على التحولات الاستراتيجية في المنطقة.

منى المري: انطلاقة جديدة

أكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن الحدث يفتح المجال للقاء أقطاب صناعة الإعلام والقائمين عليها ضمن التجمع الأكبر من نوعه، بما يسهم في زيادة مستوى التفاعل وتبادل الرؤى لزيادة حجم التعاون وتعميم الفائدة، لاسيما في مجال تطوير الكوادر الإعلامية المتخصصة، وأجيال جديدة من القيادات الإعلامية الواعية. وعبّرت عن تقديرها لجميع الحضور من متحدثين ومشاركين في أعمال الدورة الحالية للمنتدى من مختلف أنحاء العالم العربي؛ لحرصهم على مشاركة المنتدى الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيسه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرة إلى أن الدورة العشرين للمنتدى تشكل بداية مرحلة لإعلام عربي بمعايير عالمية. ووجّهت الشكر لكل من أسهم في الإعداد لهذه الدورة الاستثنائية، بما لها من أهمية لكونها تكلل عقدين من العمل المشترك مع مختلف مؤسسات الإعلام العربي من الخليج إلى المحيط، كما أعربت عن شكرها لرعاة المنتدى لدعمهم وتعاونهم، ولفرق العمل المختلفة التي شاركت في الإعداد لهذه الدورة.